شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نجمات تتابعهم شيرين عبد الوهاب بعد عودتها إلى موقع X والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد ساعات قليلة من عودتها لموقع x وتدشينها حسابا جديدا لها، حرصت النجمة شيرين عبد الوهاب على متابعة عدد من النجمات في قائمة متابعيها، وكان من ضمنهم النجمة سميرة سعيد والنجمة منة شلبي والمطربة اللبنانية إليسا والنجمة نوال الزغبي.

وسارع الآلاف من محبي النجمة شيرين عبد الوهاب على متابعتها عبر حسابها الجديد، حيث تحظى بشعبية كبيرة داخل الوطن العربي وخارجه، ومن أول التغريدات التي حرصت على نشرها عبر حسابها كانت "الحمد الله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور".



قائمة متابعي شيرين عبد الوهاب

وكان قد تداول عدد من مواقع التواصل الاجتماعى خبرا منذ أيام، يفيد بعودة النجمة شيرين عبد الوهاب لطليقها الفنان حسام حبيب مرة أخرى، بعدما شهدت الفترة الماضية العديد من الخلافات بين الطرفين.

شيرين أصدرت بيانا صحفيا قالت فيه، إنه لا صحة مطلقا لما أشيع بشأن عودتها للفنان حسام حبيب مرة أخرى.

وأكدت شيرين أنها تكنّ كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا، وأشارت إلى أنها تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفنى بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية.

وكان الشاعر بهاء الدين محمد فى وقت سابق كشف تفاصيل زيارته لـ"شيرين" وطمأن كل محبيها وجمهورها عليها بعد الأزمات المتعددة التى مرت بها الفترة الماضية.

وقال بهاء الدين محمد: "أنا كنت مع الفنانة الإنسانة جدا شيرين عبد الوهاب وأطمنكم عليها هى فى أجمل حالاتها مع العائلة، وبتنهى آخر لمسات لأغانى ومفاجآت من قلبها وبصوتها الغالى وإحساسها العالى".