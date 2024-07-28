شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ندوة لمناقشة دور المنصات الإلكترونية فى دعم الأفلام القصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تشارك اليوم الفنانة سلوى محمد علي والمنتج صفي الدين محمود والمخرج روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي في ندوة بعنوان دور المنصات الإلكترونية في دعم الأفلام القصيرة، حيث يتناول النقاش طرقا مبتكرة تستهدف الترويج للأفلام القصيرة للعالم العربي ودعمها، ويدير الندوة الزميل الناقد علي الكشوطي رئيس قسم الفن في الخليج 365.

وفي سياق متصل يكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة، الفنانة سلوى محمد علي؛ وذلك تقديرًا لمسيرتها المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

الفنانة سلوى محمد علي ولدت في عام 1964، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعملت لسنوات كممثلة على خشبة المسرح، ومن أعمالها المسرحية: "صحراوية، ذاكرة المياه" مع المخرجة عفت يحيى، و"بيت برناردا البا، وأحلام شقية" مع المخرج الراحل محمد أبو السعود، وقدمت مع المخرج الكبير الراحل محسن حلمي مسرحية "دقة زار"، ومع المخرج ناصر عبد المنعم قدمت: مدرسة العساكر، ورحلة حنظلة، وقدمت مسرحية "الغرفة" مع المخرج عبد الستار الخضري.

وقدمت مسرحية "الملك لير" مرتين مرة مع المخرج أحمد عبد الهادي، ومرة أخرى مع المخرج أحمد عبد الحليم، وقدمت مسرحية ( بلدتنا ) إخراج المخرج الأمريكى سيث، وقدمت "شوربة حمام" مع أحمد هاني، و"زوجات وندسور المرحات" مع محمود الألفي، وقدمت مسرحية "عالرصيف" مع المخرج جلال الشرقاوي، وعرض "من يخاف فيرجينيا وولف" مع المخرج محمود أبو دومة، وقدمت عرض " شباك أوفيليا " مع المخرج العراقي جواد الأسدي، ومسرحية "حكايات 1882" مع روجيه عساف.