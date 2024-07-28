شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب تلتقى جمهورها بدار الأوبرا فى المهرجان الصيفى يوم 29 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تواصل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد فعاليات مهرجانها الصيفى حيث تقدم حفلاً للفنانة نسمة محجوب وفرقتها وذلك في الثامنة والنصف مساء الإثنين 29 يوليو على المسرح المكشوف.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهرأعمالها الغنائية ومنها" يا محروسة ، قلبى و حرة فيه، حبيتك، كل شمس، كفاية، الوقت يعدى، يا غاوى هروب، على طبيعتى، خصوصاً راجل وتتر مسلسلات ليالي أوچينى، حب اخوات، عابر سبيل، حُلم" بالاضافة الي بعض الأغاني الغربية باللغة الإنجليزية والفرنسية منها Desert rose ،Autumn leaves ،C’est la vie ،I will survive ،Crazy medley، Je suis malade.

يذكر أن الفنانة الشابة نسمة محجوب ارتبطت بالفنون منذ طفولتها حيث بدأت الغناء فى العاشرة من عمرها ثم التحقت للتدريب بدار الأوبرا لمدة ٧ سنوات وتميزت بقدرتها على الغناء بعدة لغات إلى جانب إجادتها للعزف على البيانو، جاءت انطلاقتها الحقيقية على الساحة الفنية من خلال الاشتراك ببرنامج غنائى لاكتشاف المواهب حيث حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع عدد من المشاركين من دول عربية مختلفة بعدها نجحت فى تحقيق انتشار فني واسع.

ويضم مهرجان الأوبرا الصيفي للموسيقى والغناء العديد من الفعاليات الفنية الجادة والمتنوعة التي تسهم في زيادة الوعي المجتمعي وبناء الإنسان ويقام في الفترة من 18 يوليو إلى 10 أغسطس بالقاهرة والأسكندرية ودمنهور.