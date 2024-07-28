إليكم سعر فستان إليسا الذي تألقت به في حفل إنتخاب ملكة جمال لبنان

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ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية إليسا ليلة أمس حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 وتألقت بعدة اطلالات أبرزها فستانها الأول وهو مميز للغاية وهو أسود اللون ومزين بكريستالات وردية عند منطقة الصدر، من تصميم ديفيد كوما David Koma، ويصل سعره إلى 2050 يورو، أي ما يعادل 107 ألف جنيه.
وتركت إليسا شعرها منسدلا على كتفيها واعتمدت على المكياج المعتاد الذي تحب فيه اعتماد السموكي وتحديد ملامحها ونالت اشادات عديدة على الاطلالة التي لاقت بها الى حد بعيد.
يذكر ان إليسا قدمت 3 لوحات فنية في الحفل.
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