ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنان الفرنسي سليمان / Slimane خلال تقديمه وصلة غنائية في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في العاصمة الفرنسية باريس بإطلالة مصممة خصيصا لهذا الحدث من تصميم المصمم اللبناني العالمي روبير أبي نادر. واختار روبير ان يضع لمساته المميزة على هذا الحدث من خلال اطلالة بعيدة عن الكلاسيكية فاعتد على اللون الابيض وهو يرمز للسلام اضافة الى انه خلط بين ستايل Slimane الشبابي وبين افكاره العصرية في قالب رائع. وشكر الفنان الفرنسي الذي غنى مع الفنانة لارا فابيان في الحدث الرياضي المصمم اللبناني على عمله.

كانت هذه تفاصيل خبر Slimane يتألق في الأولمبياد بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني العالمي روبير أبي نادر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.