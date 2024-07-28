حنان مطاوع ضيفة شريهان أبو الحسن في سهرة خاصة بمهرجان العلمين.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الفنانة حنان مطاوع، اليوم، الأحد، ضيفة في سهرة خاصة من العلمين الجديدة مع الإعلامية شريهان أبوالحسن على شاشة ON في التاسعة مساء.

ومن المقرر ان تتحدث حنان مطاوع، عن مهرجان العلمين ونجاحه وأعمالها الفنية فى عالم الدراما التليفزيونية التى تألقت فيها مؤخرًا مثل مسلسل "صوت وصورة".

مهرجان العلمين

وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لنجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.