لطيفة تحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان صفاقس.. غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة لطيفة، لإحياء حفل بتونس غدٍ، الاثنين ، وذلك بمهرجان صفاقس الدولي، ومن المقرر أن تعود بعدها إلى مصر لاستكمال أعمالها وحفلاتها.

وتقدم لطيفة، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

آخر حفلات لطيفة

وكانت أحيت النجمة لطيفة، حفلا غنائيا استثنائيا مساء أمس، السبت، بمهرجان طبرقة الدولي في تونس، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل كبير من الجمهور.

اختارت لطيفة، خلال الحفل أن تجمع بين أغانيها القديمة والجديدة، وقدمت مجموعة من الأغاني المتنوعة والمميز لترضي كافة الأذواق، كما بدأت الحفل بأغاني وطنية منها "الحومة العربي" و"أهيم بتونس".

وغنت لطيفة خلال الحفلة، مجموعة من الأغاني المميزة منها "رد الباب"، "خليني خليني"، "من المغرب تقوه ناره"، ثم أغنية ألبومها الجديد "يا ليالي" التي تجاوزت 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كما ضمت قائمة الأغاني التي غنتها لطيفة، "في الكام يوم اللي فاتوا"، "بحب في غرامك"، "متروحش بعيد"، "بالعربي"، "يا سيدي مسي"، "كرهتك"، "إنشالله"، "يا غدار"، "لما يجيبو سيرتك"، وختمت بأغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" و "الحياة سكرة".

وتفاعل الجمهور مع لطيفة وهي تشدو بأجمل الأغاني، وغنوا معا طوال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.