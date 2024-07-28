في أربعة أيام.. إيرادات "x مراتي" تقترب من 12 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو فيلم X مراتي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم الصيف السينمائي.

وحقق فيلم X مراتي في يومه الرابع السبت 27 يوليو، إيرادا بلغ 2 مليون و637 ألفا و756 جنيها، لتصل إيراداته في أربعة أيام 11 مليون و701 ألف و566 جنيها.

الفيلم تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

جدير بالذكر أن الموسم السينمائي الحالي يشهد منافسة بين ستة أفلام، هي: إكس مراتي، ولاد رزق 3- القاضية، أهل الكهف، جوازة توكسيك، اللعب مع العيال، عصابة الماكس.