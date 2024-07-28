حقيقة طرح عمرو دياب أغنية جديدة بعنوان "يا لهوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت موقع يوتيوب، وتطبيق تيك توك، انتشار أغنية بعنوان "يا لهوي"، على أنها أغنية جديدة للنجم عمرو دياب.

الموزع الموسيقي هاني ربيع، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، كشف عن مفاجأة تخص الأغنية، قائلا "(يا لهوي) ليست جديدة، ولا تخص النجم عمرو دياب أصلا، بل من كلمات وألحان وغناء المطرب أحمد الروبي، ومن توزيعي".

وتابع "يا لهوي، طرحت من حوالي شهر على موقع يوتيوب، على القناة التي تخص أحمد الروبي".

وعن تداولها بصوت النجم عمرو دياب، قال "شغل ذكاء اصطناعي، وتركيب، النجم عمرو دياب، لا علاقة له بالأغنية".

النجم عمرو دياب، يستعد لتقديم الحفل المقام يوم 9 أغسطس، ضمن فعاليات الدورة الثانية في مهرجان العلمين.

يالهوي الأصلية بصوت أحمد الروبي