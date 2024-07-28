شكرا لقرائتكم خبر عن تامر مرتضى: شخصية "كيكو" تميمة مهرجان نبتة للأطفال من اختيار أحمد أمين والان مع تفاصيل الخبر

قال المنتج تامر مرتضى، إن شركة أروما قامت بتصميم شخصية "كيكو" وهي تميمة مهرجان نبتة للأطفال والذي ينطلق في مهرجان العلمين الجديدة في أغسطس، وتم تصميمها بمعايير عالية الجودة.

وأضاف تامر مرتض، أن كيكو مستوحى من طائر أبو قردان المصري وهو من اختيار أحمد أمين رئيس المهرجان، واختاره لأنه من أقدم الطيور المصرية في مصر ومرتبط بالمصريين.

وكشف مهرجان نبتة الذى يقام تحت مظلمة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، عن برومو كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" و سمسم" و "سونيا" و "رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى، ويعرض قريباً.

وكشف مهرجان نبتة عن ورشة بعنوان "ستوب موشن" وهى ورشة في صناعة الكرتون، حيث يعيش الطفل مغامرة كاملة بدايةَ من تصميم الشخصية المقّربة لقلبه باستخدام الصلصال Playdough حتى اخراج الفيلم الكرتوني الخاص به مع المخرج حازم جودة وذلك يوم 17 أغسطس المقبل.