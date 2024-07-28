مفاجأة منتظرة في حفل عمرو دياب في مهرجان العلمين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت صفحة تلفزيون CBC برومو تشويقياً وترويجياً للنجم المصري عمرو دياب، سيعرض في بداية الحفل المقرر أن يحييه يوم 9 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وبالاشتراك مع موسم الرياض وهيئة الترفيه.

وتضمن البرومو إحصائيات لعمرو دياب وحفلاته واهتمام الجمهور بأغنياته وحفلاته، كما تحدث البرومو عن بدايات عمرو دياب وعشقه للموسيقى واقتناصه للجوائز العالمية.

ويُحيي عمرو دياب، حفلاً غنائياً استثنائياً وضخماً، يوم الجمعة 9 أغسطس، بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن الفعاليات الفنية للدورة الثانية من مهرجان العلمين، والمقام خلال الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس، ومن المنتظر أن يشهد الحفل، حضورا جماهيريا كبيرا، من ضيوف المهرجان، كما يُحيي الهضبة خلال الحفل باقة مميزة ومتنوعة من أغانيه القديمة والجديدة.

ويأتى حفل عمرو دياب برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية ضمن تعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مع الموسم، والذى يشمل رعاية حفل كاظم الساهر وعمرو دياب والمسرحيات المعروضة ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.