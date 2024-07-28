أحمد الفيشاوي يكشف عن موقف مؤثر لوالده الراحل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرض الفنان أحمد الفيشاوي موقفا مؤثرا كشف عن معاملة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي مع جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”.

وأوضح أحمد الفيشاوي خلال الفيديو وجود والده بعزاء شخص ما، وواجه أحد المتواجدين مشكلة في الدخول، إلا أن تدخل الفيشاوي وساعده على الدخول وحرص على الجلوس بجانبه في العزاء ليقوم الرجل بتقبيله على شهامته.

وعلق أحمد الفيشاوي على الفيديو: “وفي ظل الظروف الراهنة، انظروا كيف يتعامل النجم الساطع فاروق الفيشاوي مع الجمهور، ياريت تكون حضرتك فخور بيا زي ما انا فخور بيك وإلى اللقاء يا أبي”.

ويحرص الفنان أحمد الفيشاوي على تذكر والده سواء في ذكرى ميلاده أو رحيله عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي يقوم خلالها باسترجاع ذكرياته معه، وتلقى الصور والرسائل إعجاب جمهوره ومتابعيه.

يذكر أن آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم “بنقدر ظروفك” وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما وهم الفنانة مي سليم، الفنانة نسرين طافش، الفنان محمود حافظ، الفنان محمد محمود، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.