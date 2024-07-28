روبي بفستان جريء.. إطلالة جديدة تسرق الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سرقت النجمة المصرية روبي الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور لها على “السوشيال ميديا”، حيث نشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت روبي في الصورة بفستان جريء حاز على إعجاب الجمهور ومحبيها إذ علّق عدد كبير منهم بكلمات حملت الكثير من الغزل والحب مثل: “روح قلبي القمر، ايه الجمال ده، القمر طلع بعد غياب، ايه الجمال ده كله، منورة، الملكة”.

وأحيت الفنانة روبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية ضمن جولتها الغنائية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وسط حضور جماهيري كبير من الجالية العربية هناك، وقدمت باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن روبي شاركت مؤخرًا بفيلم “عصابة الماكس” بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى الماضي، وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية وهم لبلبة، محمد أسامة، حاتم صلاح، محمد لطفي، تأليف أمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان.