بعد 17 عاماً.. مفاجأة من أنغام في ألبومها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الشاعر الغنائي أمير طعيمة عن مفاجأة جديدة تحضرها النجمة أنغام لجمهورها في ألبومها الجديد والذي يحمل اسم “تيجي نسيب”، والمقرر طرحه اليوم (الأحد).

وقال أمير إن المفاجأة تتمثل في تقديم أغنية تحمل عنوان “بقالك قلب” من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، والذي رحل عن عالمنا قبل 17 عامًا.

وكتب “طعيمة” عبر حسابه على موقع “X” قائلًا: “بقالك قلب.. توزيع العبقري طارق مدكور، وألحان موسيقار رحل من 17 سنة وهو من أفضل من أنجبت مصر في تاريخها، وكان الأقرب لقلبي فنيًا وإنسانيًا، الموسيقار الكبير رياض الهمشري.. شكرًا ‎أنغام إنك كنتِ سببًا لخروج الأغنية دي للنور”.

وكانت أنغام قد روّجت لألبومها الجديد الذي من المقرر إطلاقه اليوم الأحد ضمن موسم صيف 2024، في أسلوب تشويقي ودعائي جديد ومميز.

ونشرت أنغام على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام” صورة جديدة لها من أحد بوسترات الألبوم أطلقت من خلالها مسابقة بين الجمهور، حيث حملت الصورة بضع كلمات من إحدى أغاني الألبوم من دون ترتيب وعلقت قائلة: أول 3 هيرتبوا كلمات الأغنية صح، هرد عليهم في أي سؤال عن الألبوم في البودكاست قريبًا.

ويضم ألبوم أنغام الجديد “تيجي نسيب” عددًا من الأغاني المتنوعة ما بين الرومانسية والدراما كما اعتاد جمهورها.

وظهرت أنغام في برومو ألبومها الجديد “تيجي نسيب” بأكثر من إطلالة حيث ارتدت أكثر من فستان جذاب.