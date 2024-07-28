ياسمين عبد العزيز تستعرض مهاراتها في شد الحبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، على حسابها الخاص بـ”إنستغرام”، فيديو طريف ظهرت فيه على أحد الشواطئ وهي تمارس لعبة شد الحبل مع مجموعة من أصدقائها حيث انقسمت المجموعة إلى فريقين، أحدهما من الرجال والآخر من السيدات، ليتمكن فريق السيدات من الفوز لتضحك في سعادة كرد فعل على انتصارها على الفريق الآخر.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” مقطع فيديو من صالة الجيم، كشفت من خلاله السبب الذي تواصل من أجله التردد على الجيم ونشر الفيديوهات خلال الفترة الماضية.

وظهرت ياسمين بإطلالة مختلفة وقوام رشيق، وعلقت علي الفيديو بسؤال للجمهور قائلة: “كده تمام ولا أخس أكتر”. لتعلن بذلك أن سبب ترددها على الجيم هو إنقاص الوزن والوصول للوزن المثالي وليس بسبب عمل فني كما تردد في الفترة الماضية.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع الفيديو ووصفوها بالرشاقة والجمال في هذا الوزن وبأي وزن تبدو جميلة.

فيما علق متابع وقال: “هو الخسسان بالنسبالك اختيار بكل سهولة كدا؟” لترد عليه ياسمين قائلة: “اللي عايز يعمل حاجة بيعملها خليك قوي”.