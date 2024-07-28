بإطلالات جريئة.. حلا شيحة تستمتع بموسم الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة حلا شيحة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور خلال إجازة الصيف وهي تستمتع بالهدوء على شاطئ البحر.

وعلقت حلا على مجموعة من الصور بكلمة واحدة “الهدوء” وظهرت وهي جالسة على شاطئ البحر وتتأمل في الطبيعة من حولها، فيما علقت على مجموعة صور أخرى قائلة “الحياة حلوة” واستعرضت من خلالها مناظر من الطبيعة الخلابة في لبنان حيث أطلت في وقت سابق بإطلالات جريئة وبملابس البحر.

يُذكر أن حلا شيحة شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “إمبراطورية ميم”، ويدور في إطار اجتماعي عائلي، حول شخصية مختار أبو المجد التي يقدمها خالد النبوي، وهو أب لستة أبناء، ويدخل في صراعات معهم بسبب تفاوت الأجيال، كما يسعى نجله الأكبر الذي يجسده نور النبوي في تولي إدارة المنزل بدلًا منه، العمل من بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، محمود حافظ، محمد محمود عبدالعظيم، نور النبوي، مايان السيد، هاجر السراج، ليلى عز العرب، إلهام صفي الدين، ومنى زاهر، ومن سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد سلامة.