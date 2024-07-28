تبدأ من 300 جنيها.. أسعار مسرحية "البنك سرقوه" بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - ينطلق مسرحية البنك سرقوه، بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، يوم 22 أغسطس المقبل، وتستمر لـ 3 ليال، ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بدورته الثانية، وتعرض للمرة الأولى في مصر ضمن فعاليات مهرجان العلمين، بالتعاون مع موسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية.

أسعار تذاكر مسرحية البنك سرقوه

وطرحت شركة تذكرتي، أسعار تذاكر المسرحية، والتي قسمتها لـ 4 فئات.

الفئة الأولى : 1500 جنيه.

الفئة الثانية : 750 جنيه.

الفئة الثالثة : 500 جنيه.

الفئة الرابعة والأخيرة : 300 جنيه.

أبطال مسرحية البنك سرقوه

مسرحية "البنك سرقوه" تضم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا من بينهم أشرف عبدالباقي، كريم محمود عبدالعزيز، ميرنا نورالدين، سلوى خطاب، وسليمان عيد.

قصة مسرحية البنك سرقوه

تدور أحداث مسرحية "البنك سرقوه" حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن ليخطط بعدها لسرقة أحجار كريمة من أحد البنوك.

مهرجان العلمين

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024، عروضًا مميزة تتنوع بين عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحًا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.