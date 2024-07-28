ندوة عن دور المنصات الإلكترونية في دعم الأفلام القصيرة.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك اليوم الفنانة سلوى محمد علي والمنتج صفي الدين محمود والمخرج روش عبد الفتاح مدير مهرجان روتردام للفيلم العربي، في ندوة بعنوان دور المنصات الإلكترونية في دعم الأفلام القصيرة.

ومن المقرر ان تتناول الندوة، طرقا مبتكرة تستهدف الترويج للأفلام القصيرة للعالم العربي ودعمها، ويدير الندوة الناقد علي الكشوطي.

آخر أعمال سلوى محمد علي

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سلوى محمد علي، مسلسل "الوصفة السحرية" الذي يعرض وحقق نجاحًا كبيرًا جعله يتصدر تريندات محرك البحث العالمي "جوجل".

تدور أحداث مسلسل الوصفة السحرية، في إطار دراما اجتماعية مثيرة، حول المشاكل الزوجية، فبعد زواج دينا من مالك، يقع بين يديها كتاب "الوصفة السحرية لزواج ناجح"، الذي يلفت نظرها فتفتحه لتجد عنوانه "سنة أولى زواج" فتظل تقرأ في سطوره بنهم دون توقف لأنها تكتشف أن معظم ما فيه يعكس الواقع، فتتخذ "دينا" على إثره قرارات قد تقلب حياتها وحياة المحيطين بها.

مسلسل الوصفة السحرية، بطولة إسلام جمال، شيري عادل، عمر الشناوي، عماد رشاد، هيدي كرم، وعدد كبير من النجوم، تأليف ورشة مصنع الحكايات، وإخراج خيري سالم.