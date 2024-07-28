اختيار زينة أحمد شعبان سفيرة مصر لأطفال السلام

ياسر رشاد - القاهرة - تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة ، تستمر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد في تحقيق النجاحات الثقافية البارزة خلال المشاركة المصرية المتميزة في المهرجان الدولي لأطفال السلام بالمملكة المغربية الذي يستمر حتى ٣٠ يوليو يمثل منصة عالمية تتيح للأطفال من مختلف الدول فرصة التعبير عن مواهبهم الفنية والثقافية، ويعزز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

وفى حدث يعكس التميز والريادة من مقر بيت القدس الشريف بمدينة الرباط تم اختيار الطالبة زينة أحمد شعبان من مركز تنمية مواهب دار الأوبرا المصرية، لتكون سفيرة مصر لأطفال السلام.



وجاء هذا الإختيار ليؤكد مرة أخرى على المكانة الرفيعة التي تحتلها المواهب المصرية فى الساحة الدولية ودورها في نشر رسالة السلام من خلال الفن والثقافة.

وتحرص دار الأوبرا المصرية على المشاركة في مثل هذه المحافل الدولية، فى إطار تعزيز الوعى الثقافي وتقديم الرؤية الحضارية المصرية التى تؤكد على أن الفن هو لغة السلام العالمية التي تتجاوز الحدود وتوحد القلوب.

تضمنت فعاليات المهرجان برنامجا ثريا واستعراضا للوفود المشاركة عبر المعالم العتيقة لمدينة سلا مرورا بشار ع ١١ يناير ،القيسارية ،متحف الالآت الموسيقية ،ساحة رأس الشجرة ،المسجد الأعظم ، المدرسة المرينية والزاوية التيجانية حتى الوصول إلى ساحة ضريح سيدى عبد الله بن حسون حيث استقبل الشرفاء الحسونيين أطفال السلام بمشهد كرنفالى بديع بدا برقصة الشمعة بمصاحبة الأناشيد الشعبيةالغنائية بطابعها المميز والمعبر عن الهوية المغربية بكل مكوناتها وروافدها ،مع إطلاق الحمام ومنطاد السلام بمصاحبة البالونات الملونة فى حضور عمدة مدينة سلا ورئيس المجلس الإقليمي واختتم بعرض فنى كبير احيته الوفود المشاركة فى ساحة الضريح .