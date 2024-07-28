زيارة ميغان ماركل المفاجئة إلى المملكة المتحدة بعد غياب… تفاصيل تكشف لأول مرة

في شهر أيار/مايو الماضي، فاجأت ميغان ماركل الكثيرين عندما عادت بشكل غير متوقع إلى المملكة المتحدة. من المؤكد أن ماركل لم تعد إلى البلاد لفترة طويلة، لكن القليل منهم كانوا على علم بما كانت تفعله دوقة ساسكس في المملكة المتحدة.

ولا تزال ماركل وزوجها الأمير هاري عضوين في العائلة المالكة البريطانية، لكنهما تنحيا بشكل مثير للجدل كعضوين في العائلة المالكة وانتقلا إلى الولايات المتحدة في عام ٢٠٢٠. وقبل هبوطها في مطار هيثرو بلندن في مايو، لم تكن ماركل في المملكة المتحدة. منذ ما يقرب من عامين – وتم الكشف عن تفاصيل جديدة حول إقامتها القصيرة في وقت سابق من هذا العام.

وفقًا لصحيفة Express، توقفت ماركل في لندن في ٩ مايو للحاق برحلة متصلة إلى نيجيريا. أمضت “ما يقرب من ثلاث ساعات” في جناح كبار الشخصيات في مطار هيثرو قبل أن تنضم إلى هاري في رحلة نيجيريا.

وكشف أحد المطلعين لصحيفة Express أن “ميغان سافرت من لوس أنجلوس للقاء هاري في مطار هيثرو في مايو، الأمر الذي أنهى غيابها عن المملكة المتحدة”.

ويُزعم أن ماركل “تحدثت مع الموظفين” أثناء انتظار رحلتها مع هاري، وكانت هذه هي المرة الأولى لها على أراضي المملكة المتحدة منذ سبتمبر ٢٠٢٢. وكان هاري قد أصر سابقًا على أن ميغان لن تعود إلى البلاد، وسط عدم شعبيتها بشكل عام والمخاوف الأمنية المستمرة حولها.

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ومع ذلك، أدى ظهور ميغان المفاجئ في المطار إلى تجدد التكهنات بأنها لا تستطيع البقاء بعيدًا عن لندن – ولا أحد يخمن متى أو ما إذا كانت ستعود إلى المملكة المتحدة، مع أو بدون هاري وأطفالهما.