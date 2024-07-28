الاعلامية رنيم بو خزام تخسر أعز الناس

نعت المراسلة ومذيعة أخبار الـ LBCI رنيم بو خزام والدها الذي توفي يوم السبت وذلك بكلمات مؤثرة، إذ نشرت عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام صورة تجمعها معه وقالت: “في لحظة ينتهي كل شيء. نستمر عمر لنبني الذكريات…لكن بلحظة يتوقف كل شيء”.

وتابعت: “كنت الى جانبي ٣٥ سنة، تحبني وتهتم بي وتعلّمني وتكبّرني ولكن الآن انتهى كل شيء، لن يبقى لي سوى الصور”.

في الختام قالت: “بارك الله في روحك الهادئة، سأحبك دائمًا يا أبي وأخبر أطفالي كم كنت أبًا رائعًا”.

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الجدير ذكره أن رنيم تزوجت في صيف ٢٠٢٢ من ربيع أبو علوان، شقيق الإعلامية منى أبو حمزة التي نعت الراحل بدورها ونشرت عبر حسابها ورقة النعوة.