شكرا لقرائتكم خبر عن الورود فى استقبال ليدي جاجا بعد حفلها بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت ليدي جاجا في عرض أنيق مؤخرًا باللون الأسود بالكامل أثناء مغادرتها فندقها في باريس أمس السبت، وذلك بعد أدائها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الليلة السابقة.

ليدي جاجا تميزت بابتسامة خطفت الأنظار، ولوحت للجماهير المنتظرة في الخارج مع باقات من الزهور.



ليدى



هذا وظهرت ليدي جاجا بإطلالة جذابة مرتدية قميصًا وسترة سوداء اللون، مع جوارب طويلة وحذاء بكعب عالٍ مدبب.



الورود فى استقبال جاجا

من ناحية أخرى استقبل محبو النجمة العالمية ليدى جاجا نجمتهم قبل ايام بدعم كبير لترشيحها وحصولها على الأوسكار لدورها هارلى كوين في الفيلم الجديد المنتظر Joker: Folie À Deux، الذى سيطرح فى 4 أكتوبر المقبل، وتلعب دور البطولة أمام نجم العمل خواكين فينيكس الذى حصل على جائزة الأوسكار عن دوره Joker في الجزء الأول من الفيلم الذى طرح في 2019.

وانتقل محبيها إلى موقع التغريدات X، وبدأوا في كتابة التغريدات مثل "ليدي جاجا قادمة لجائزة الأوسكار"، "أعطوا ليدي جاجا جائزة الأوسكار"، وغيرها من التغريدات.