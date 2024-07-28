مصطفى كامل: "هفرم كل الحرامية والمزورين والمرتشين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، منشورا جديدا، تعهد فيه بأنه لن يسمح بإلحاق أي أذى بالنقابة وأعضائها.

وكتب مصطفى: "وعد وعهد.. هفضل أفرم في كل الحرامية، والمزورين، والمرتشين، وأتباعهم من المرتزقة، والعواطلجية، والحالمين برجوع النقابة إلى ما كانت عليه من ضياع حقوق الموسيقيين، وأكل معاشاتهم وعلاجهم وأموالهم ودواءهم ومعايا ربنا.. مين معايا".

كان الفنان مصطفى كامل أحيا أولى حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي يونيو الماضي، ضمن الحفلات الغنائية لموسم صيف 2024، وسط حضور عدد كبير من جمهوره وحمل الحفل شعار "كامل العدد".

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