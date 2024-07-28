نانسي صلاح تنشر صورًا من المسجد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة نانسي صلاح جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، صورًا من زيارتها للمسجد النبوي.

وعلقت نانسي على الصور: "اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاة تهدي بها قلوبنا، اللهم آمين يارب العالمين، ألف حمد وشكر ليك يا رب".

وانهالت عليها التعليقات من متابعيها، وجاءت كالتالي: "تقبل الله حبيبتي، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم بارك ما شاءالله، ربنا يهديكي ويثبتك".

يذكر أن نانسي صلاح شاركت في دراما رمضان 2024 بمسلسل "بـ100 راجل" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي.

المسلسل بطولة سمية الخشاب ومحمود عبدالمغني وهالة فاخر ومحمد رضوان ونانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

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