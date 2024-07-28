"ادعولي أقوم بالسلامة".. مها الصغير تكشف عن خضوعها لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عن خضوعها لعملية جراحية وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

وأعادت مها نشر منشور يكشف عن إجرائها عملية كبيرة، جاء فيه: "ادعوا لمها الصغير يا جماعة تقوم بسلامة، هتعمل عملية كبيرة أوي بكرة"، وعلقت مها: "ادعولي أقوم بسلامة، بحبكم كلكم".

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت خروج شائعة انفصال مها عن السقا، وهو ما تم نفيه، إذ حرصا على الظهور معا في إحدى المناسبات، وعلقا على الأمر بأنه غير حقيقي.

وقالت مها خلال برنامجها "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يُعرض على شاشة cbc، أنه لا صحة لوقوع الطلاق بينها وبين أحمد السقا، وأن الشائعات التي انتشرت لا أساس لها من الصحة.

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