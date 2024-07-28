أصالة تعتذر لـ أحلام: "حقك عليّ صديقتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نوران أسامة:

اعتذرت الفنانة أصالة للمطربة أحلام الشامسي، بعد تعبير الأخيرة عن استيائها من تعليق كتبه أحد رواد موقع X، عقب حضور نجلها حفل أقامته الأولى في إسبانيا حرص خلاله على التقاط صورة تذكارية معها.

أصالة كتبت: "أعتذر غاليتي أحلام عن كل من أساء لك وكدّر صفو محبة حبيبي فاهد تجاهي ومحبتك كذلك، وكلّ من يحبك وكم هم كثر، وأنا منهم أحبك وأقدّر عشرتك والعمر الذي عشناه معاً وكرمك ولطف حديثك عدا عن المتعة بالنسبة إلي بمناوشاتنا وصبرك عليي وسعة صدرك حقّك عليي صديقتي".

جدير بالذكر أن أحد رواد موقع "X" كتب "فانز أحلام كل يوم منهارين عند حفلات أصالة ولد فنانتهم"، وهاجمته أحلام وعلقت: "احترموا أنفسكم شوية، أنتوا تسيئون لها تسيئون لأصالة، وأنتوا جمهورها، يعني ولدي وأنا كلنا من جمهور أصالة نحبها من عمرنا وأنا اللي اشتريت التذاكر لولدي هدية عشان يحضر لأنه يحبها وحريص على كل حفلاتها، خلاص بطلوا تشعلون النار عيب عليكم".

يذكر أن أصالة شاركت في إحياء حفل "ليلة وردة"، إلى جانب المطربات: عبير نعمة، ريهام عبدالحكيم ونانسي عجرم، كما قدم المطرب الكبير عبادي الجوهر مع أصالة ديو غنائي، كان جمعه بالراحلة وردة بعنوان "وردة وعبادي".

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