لطيفة تشدو بباقة من أجمل أغانيها بمهرجان طبرقة الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أحيت النجمة لطيفة حفلا غنائيا مساء أمس بمهرجان طبرقة الدولي في تونس، واستمر الحفل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل كبير من الجمهور.

اختارت لطيفة خلال الحفل أن تجمع بين أغانيها القديمة والجديدة، وقدمت مجموعة من الأغاني المتنوعة، كما بدأت الحفل بأغاني وطنية منها "الحومة العربي" و"أهيم بتونس".

وغنت لطيفة خلال الحفلة مجموعة من الأغاني المميزة منها "رد الباب"، "خليني خليني"، "من المغرب تقوه ناره"، ثم أغنية ألبومها الجديد "يا ليالي" التي تجاوزت 10 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

كما ضمت قائمة الأغاني التي غنتها لطيفة "في الكام يوم اللي فاتوا"، "بحب في غرامك"، "متروحش بعيد"، "بالعربي"، "يا سيدي مسي"، "كرهتك"، "إن شالله"، "يا غدار"، "لما يجيبوا سيرتك"، وختمت بأغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" و "الحياة سكرة".

وتفاعل الجمهور مع لطيفة وهي تشدو بأجمل الأغاني، وغنوا معا طوال الحفل الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

وتستعد لطيفة لإحياء حفل ثاني بتونس يوم 29 يوليو، وذلك بمهرجان صفاقس الدولي، لتعود بعدها إلى مصر لاستكمال أعمالها وحفلاتها.