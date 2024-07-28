أحدث ظهور لـ إليسا بفستان جريء.. والجمهور: "ملكة جمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة إليسا متابعيها أحدث ظهور لها، وذلك من خلال حفلها الأخير "حفل ملكة جمال لبنان 2024 "، ولاقت تفاعل متابعيها.

ونشرت إليسا الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صورة حية من كواليس ملكة جمال لبنان"، وظهرت بإطلالة جريئة وارتدت خلالها فستان باللون الأسود والوردي.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ملكة الجمال والإحساس، يا ويلي من جمالك، برنسيسة، الله يحفظك، كتير بحبك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم " أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد، النظرة الأولى، ونظرات، و من أول السطر".

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