أحمد خالد لـ"الخليج 365": مسلسل "سراب" مثير جدا و"الإبداع مينفعش يكون عليه قيود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى موجي:

وصف المخرج أحمد خالد موضوع مسلسل "سراب" بالمثير جدا، مؤكدًا أنه يحب هذا النوع من القصص التي يسيطر عليها الغموض، وتطرح أسئلة طوال الوقت.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل مأخوذ عن فورمات أجنبي مكوّن من 6 حلقات، ووجدت أنه من الممكن تنفيذه بشكل مختلف ويلائم الثقافة الخاصة بنا أكثر، وبصورة أفضل من التي قُدمت به النسخة الأصلية، وأحدثنا تطور ونجيب على أسئلة لم يتم الإجابة عليها، وكان مشروع فيه تحدي".

وتابع خالد "كنت شايف إزاي هنعمل المسلسل ونحققه بشكل فني وقريب من الناس وكان بالنسبة لي فيه طموح معين في شكله وطريقة الحكي والتمثيل، خاصة وأنه يسمح بذلك كونه قائم على فكرة بسيطة متمثلة في وقوع حادث بعده نشاهد الأشخاص كل واحد كان فين وقتها أو الحادثة بتتحل في الأول خالص لكن تأثيرها بيفضل موجود على الأشخاص طول الحلقات".

يؤكد خالد أنه لا يخشى من المقارنة بين النسخة المصرية والأجنبية، وتحدث عن أبرز التغييرات التي ستكون بين النسختين إذ أن كل حلقة في العمل الأصلي كانت تحمل اسم شخصية، وهذا يعني أن هناك 6 شخصيات، ومع تقديم القصة في 10 حلقات بالنسخة المصرية تطلب الأمر وجود 10 أشخاص، الأمر الذي جعل وجود تغيرات درامية أمر طبيعي.

وردًا على أن عادة ما يتم تنفيذ المسلسلات المأخوذة من فورمات أجنبية بنفس طريقة العمل الأصلي حتى على مستوى الديكور والملابس، وهل هذا يكون ضمن شروط التعاقد مع الشركة التي أنتجت النسخة الأولى، نفى أن يكون هذا ما حدث معهم في تنفيذ مسلسل "سراب"، وأوضح "لو عملت مسلسل وفيه شركة أجنبية أو بلد هتنفذه مش هقول لازم تلتزموا بكل تفاصيل العمل الأصلي بيتعمل وفقا للي شايفينه، وفي حالة مسلسل (سراب) كان فيه طول الوقت مكالمات مع صناع العمل الأصلي وكانوا متحمسين جدا ومبسوطين باللي إحنا عاملينه وطول الوقت حاسين إننا بنرد على أسئلة هما مجاوبوش عليها وفيه تعاون مش تنافس، وأحيانا بيكون عندي أسئلة ممكن يفيدوني، وفي النهاية الفن جزء كبير منه إبداع مينفعش يكون عليه قيود وإلا هيطلع حاجة مشوهة جدا".

"سراب" مأخوذ عن مسلسل Seven Types of Ambiguity، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

"سراب" من المقرر عرضه على منصة TOD في سبتمبر المُقبل، العمل بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، إنجي المقدم، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، ومنتج منفذ سالي والي.