قبل طرح "تيجي نسيب".. أنغام تشعل مجددا صراع "صوت مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

يشهد ألبوم "تيجي نسيب" المقرر أن تطرحه اليوم المطربة أنغام عدة مفارقات، منها تقديمها أغنية للملحن الراحل رياض الهمشري.

"تيجي نسيب" هو الألبوم رقم 29 في مسيرة المطربة أنغام، والذي يأتي بعد 5 سنوات، من طرحها ألبوم "حالة خاصة جدا"، وهو أول ألبومات شركتها الخاصة عقب نهاية عقدها مع شركة روتانا

الشركة، حملت اسم "صوت مصر" بعد فترة من الجدل، الذي أثاره النزاع حول اللقب، وهل الأجدر به أنغام أم المطربة شيرين عبدالوهاب؟

وحسب ما كشف الشاعر أمير طعيمة، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، يضم الألبوم 4 أغاني من كلماته، ومنها "بقالك قلب"، من ألحان الملحن الراحل رياض الهمشري، بعد 17 عام من رحيله، وتولى التوزيع طارق مدكور.

وتعود المطربة أنغام للتعاون مع شقيقها الموزع خالد سليمان، إذ تولى توزيع أغنية "بنعمل حاجات"، من ألحان عزيز الشافعي، وكلمات أمير طعيمة.

الموزع خالد سليمان، تعاون مع شقيقته المطربة أنغام، منذ 3 سنوات، إذ وزع لها أغنية "العمر الحقيقي"، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وكذلك تولى توزيع أغنية بعنوان "حتة ناقصة"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي