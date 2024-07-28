شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية بكر: روح نادية لطفي ونبيلة عبيد لبستني بمجرد وضعي لمكياج الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال ندوة للاحتفال بنجاح العرض المسرحي "نوستالجيا 80/90 " للمخرج تامر عبد المنعم قالت الفنانة مصرية بكر أحد أبطال مسرحية نوستالچيا 80/ 90، خلال ندوة تكريم فريق عمل المسرحية باليوم السابع: إن الفنان تامر عبد المنعم وضع يده على شيء لم التفت له من قبل في موهبتي، وهو التشخيص، بالرغم من أنني اعتدت على التقليد منذ صغري، وعندما قال لي إنني سأقدم شخصية الفنانة نادية لطفي في البداية تخوفت، وكنت أشاهد فيديوهات كثيرة لها حتى أذاكر تفاصيل شخصيتها، ولكنني تفاجأت بمجرد وضعي لمكياج نادية لطفي وارتدائي ملابسها أصبحت هي بكل تفاصيلها، حتى في الروح وكأن روح نادية لطفي لبستني.

وأضافت: كذلك عندما قدمت شخصيتي أم كلثوم ونبيلة عبيد حدث نفس الأمر، الماكياج والملابس الخاصة بالشخصية بكون لها تأثير كبير في تقريب روح الشخصية، وأنا بالمناسبة من عشاقهما، وأنا مقتنعة أن كل فنان لديه مخزون غير طبيعي، وعند التشخيص نجد التفاصيل تخرج بتلقائية شديدة.



الفنانة مصرية بكر

‎عرض نوستالجيا 90/80 بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة، والعرض " نوستالجيا 90/80 " فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.



مصرية بكر في شخصية نبيلة عبيد

عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، ورؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، واستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.