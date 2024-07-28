شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضي وسط معجبيه بإحدى قرى الساحل الشمالي: استقبال ولا أروع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محبو الفنان أحمد العوضى على استقباله بصورة كبيرة أثناء وجوده في إحدى القرى السياحية، وهو ما ظهر بصورة جلية خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع إنستجرام علق عليه بكتابة: "استقبال ولا أروع من أخواتي المصيفين ربنا يديم علينا حب أخواتى".

وذلك بعدما كشف النجم أحمد العوضى فى وقت سابق عن ملامح مسلسلة الجديد الذى يخوض به موسم دراما رمضان 2024، وذلك خلال بس مباشر عبر صفحته على موقع فيس بوك أجاب فيه على أسالة جمهوره، حيث قال: "مسلسلى الجديد شعبي وصعيدى، مسلسل طرش طرش، انسى حق عرب وانسى الكلام الفاضى ده، السنة الجاية القهاوى فى مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السويركى".

كما قدم أحمد العوضى مسلسل حق عرب فى رمضان الماضى، وشارك فى بطولته دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.