شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عبد المنعم: فترة 80 / 90 جمعت عمالقة من المبدعين فى كل المجالات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان تامر عبد المنعم خلال ندوة للاحتفاء بنجاح مسرحيته بتلفزيون الخليج 365 أن فكرة مسرحية نوستالجيا 90/80 قائمة على نجوم تلك الفترة وهم وحيد حامد وأسامة أنور عكاشة وصلاح چاهين ولينين الرملي، ومحمود رضا، وعاطف عوض، أحمد زكي وعادل إمام، هذه الفترة هي تاريخنا، وأنا عشت تلك الفترة بكل تفاصيلها فكنت أستيقظ صباحًا أسمع الشيخ عبد الباسط وبعدها برنامج كلمتين وبس وصباح الخير وأبلة فضيلة، وكان هناك الرجل الأخضر وإعلان ريري ونص كلمة لأحمد رجب والكاميرا الخفية، وأغاني عمرو دياب.



الاحتفاء بنجوم مسرحية نوستالجيا 90/80

وأضاف عبد المنعم: فى تلك الفترة من الثمانينيات والتسعينيات كان لدينا عمالقة من المبدعين في كل المجالات، فكيف سأصيغ كل ذلك دراميًا وأخرج بعمل عظيم "واتمحك في نجاح كل هؤلاء النجوم"، فأنا استغليت فرق الهيئة الراقصين والموسيقي محمد مصطفى والممثلين الذين هم أيضًا موظفين بالهيئة، بإستثناء ممثل أو اثنين، وأقترح مهندس الديكور محمد جابر أن يكون الديكور عبارة عن شارع الفن ويتخلل ذلك الشاشات بتقنية المابنج واستدعينا تلك الحالة والممثلين أتقنوا أدوارهم وأيقنوا الفكرة مع أول يوم عرض.



علي الكشوطي وأحمد حسانين ومحمود عزازي



الفنانة مصرية بكر



جانب من الندوة



ندوة عرض نوستالجيا

‎وكان عرض نوستالجيا 90/80 قد بدأ عرضه خلال موسم عيد الأضحى المبارك واستمر لمدة ثلاثة أيام بعدها تم عرضه على مسرح قصر ثقافة القناطر لمدة ليلة واحدة.

‎ عرض نوستالجيا 90/80 فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينيات والتسعينيات سواء الأعمال الدرامية أو الأفلام والأغاني والبرامج التلفزيونية التي تم تقديمها في هذه الحقبة من الزمن.



إسلام عباس ومحمد جابر



الاحتفاء بعرض نوستالجيا



جانب من الندوة



علي الكشوطي وأحمد حسانين ومحمود عزازي



مهندس الديكور محمد جابر ومصطفي القصبي وشيماء منصور



ندوة عرض نوستالجيا

‎عرض نوستالجيا 90/80 بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وأعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور المهندس محمد جابر، مكياچ إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبد المجيد وإضاءة عز حلمي والعرض من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.