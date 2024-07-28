بالصور.. إلهام شاهين تستمتع بالصيف في الساحل وتعلق: "يوم جميل مع العائلة والأصدقاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة، أثناء قضاء عطلة الصيف، في الساحل الشمالي، مع العائلة.

ونشرت إلهام شاهين، صورا مع شقيقها أمير شاهين وزوجته، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت: يوم جميل مع العائلة والأصدقاء في مراسي".

وكان الظهور الأخير للفنانة إلهام شاهين بحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية هذا العام وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني منهم الفنان هاني رمزي.

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة إلهام شاهين كان بمسلسل "ألفريدو" عام 2023 وشاركها البطولة الفنان أحمد فهمي.

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