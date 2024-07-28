بالفيديو.. أروى جودة تتألق في أحدث ظهور لها أمام البحر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

لفتت الفنانة أروى جودة الأنظار من أحدث ظهور لها أمام البحر، على السوشيال ميديا، خلال قضاء العطلة الصيفية،.

ونشرت أروى مقطع فيديو خلال الاستمتاع بالصيف من أمام أحد الشواطئ، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "هل يهم حتى إذا كان الجو غائمًا؟".

وجاءت تعليقات رواد "انستجرام"، على الفيديو، كالتالي: "قمر كالعاده ما شاء الله عليكي"، "مغيمة إزاي وإنتي منورة"، "أروى هانم منوره كل الدنيا"، "إيه الجمال دا يا قلبي".

وشاركت أروى جودة في بطولة مسلسل "حرب نفسية"، والذي يضم كلًا من: سلوى عثمان ، جيهان خليل، مصطفى درويش، أشرف زكى، عصام السقا وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق.

اقرأ أيضًا..

كاظم الساهر يسمح لمعجب بصعود المسرح ليلتقط معه "سيلفي".. فيديو