بثلاث إطلالات مختلفة.. إليسا تتألق في حفل ملكة جمال لبنان (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت المطربة إليسا، في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024، الذي أقيم أمس السبت.

وبحسب برنامج "عرب وود"، نشر مقطع فيديو لـ إليسا من الحفل، وظهرت بثلاثة إطلالات مختلفة، حيث ارتدت في الإطلالة الأولى فستانًا أسود وأبيض طويل مع خطوط بنية، وفي الإطلالة الثانية ارتدت فستان أسود طويل مرصع بأحجار كريستال، وارتدت في الإطلالة الثالثة فستانًا أسود أيضًا بالكامل.

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قدمت إليسا الحفل العديد من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور منها، "بتمايل"، و"حظّي ضحكلي" و"فرحانة معاك".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا ألبوم "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد، النظرة الأولى، ونظرات، ومن أول السطر".

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