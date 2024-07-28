عمرو مصطفى يوجه رسالة للملحنين الشباب: "اهتموا بشغلكم واختاروا شركاءكم بحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الملحن عمرو مصطفى رسالة للشباب الذين يرغبون في دخول مجال التأليف والتلحين.

وكتب عمرو مصطفى ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، رسالة للشباب: "نصيحة للمُلحنين الشباب وصنّاع الأغاني الجدد.. يا شباب لما تنجحوا مع مطرب ويبدأ يشتغل مع ناس تخرب صورته، ما ترجعوش له تاني".



وأضاف: "اهتموا بشغلكم وسمعتكم واختاروا شركاءكم بحكمة، الكيف أهم من الكم، والأغاني اللي بتعيش سنين هي اللي بتصنع التاريخ، ركزوا على الجودة لأن الأغاني اللي بتتنسي بسرعة ملهاش قيمة".

وكانت آخر أعمال الملحن عمرو مصطفى، أغنية "ليها فيا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي.

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