12 أغنية.. أنغام ألبوم تطرح ألبومها الغنائي الجديد "تيجي نسيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت المطربة أنغام رسميًا ألبومها الغنائي الجديد "تيجي نسيب" لصيف عام 2024، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

ويضم ألبوم أنغام الجديد "تيجي نسيب" 12 أغنية مختلفة، خاصة مع تعاونها مع عددًا من الشعراء والموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبدالله وإيهاب عبدالواحد وحسن الشافعي، والملحنين تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.

كما تعاونت أنغام مع الفنان أكرم حسني في ألبومها الجديد "تيجي نسيب" بتأليف أغنيتين من كلماته، وهما أغنية "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي، وأغنية خليك معاها، من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

ويتضمن الألبوم الجديد لأنغام "تيجي نسيب"، 12 أغنية، وهي: "تيجي نسيب - بقالك قلب - هو أنت مين - موافقة - إيه الأخبار - خليك معاها - اسكت - اقولك إيه - كان برئ - القلوب أسرار - مكانش وقته - بنعمل حاجات".

ويتعاون أمير طعيمة مع أنغام في 4 أغنيات باسم "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، مكانش وقته" بقالك قلب".

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