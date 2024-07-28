شكرا لقرائتكم خبر عن فلسفة اختيار طائر أبو قردان كتميمة مهرجان نبتة للأطفال بمهرجان العلمين والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق فعاليات مهرجان نبتة للأطفال في مهرجان العلمين الجديدة في أغسطس المقبل، وهو المهرجان الذي اتخذ من طائر أبو قردان تميمة للمهرجان، وتعود فلسفة الاختيار كون طائر أبو قردان مرتبط بالفلاح المصري والحضارة الفرعونية القديمة حيث كان يحرس "النبتة" ويقوم بتنقية التربة وهو ما يمنح النبتة الصغيرة الفرصة للنمو.

كشف مهرجان نبتة الذى يقام تحت مظلمة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية، عن برومو كارتون يعرض ضمن فعالياته بعنوان "العائلة السعيدة"، وهو يقدم شخصيات كرتون حيوانات وهم "تك تك" و سمسم" و "سونيا" و "رورى"، وهو من إنتاج نبتة بالشراكة مع Aroma Studios - تامر مرتضى، ويعرض قريبًا.

وكشف مهرجان نبتة عن ورشة بعنوان "ستوب موشن" وهى ورشة في صناعة الكرتون، حيث يعيش الطفل مغامرة كاملة بدايةَ من تصميم الشخصية المقّربة لقلبه باستخدام الصلصال Playdough حتى اخراج الفيلم الكرتوني الخاص به مع المخرج حازم جودة وذلك يوم 17 أغسطس المقبل.