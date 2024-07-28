شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم إكس مراتي يضيف 2 مليون و600 ألف جنيه آخر ليلة عرض فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم إكس مراتى لهشام ماجد وأمينة خليل أمس السبت، إيرادات بلغت 2 مليون و637 ألف جنيه، في 5 أيام بدور العرض السينمائية المختلفة، ليصل ما حققه الفيلم منذ طرحه في السينمات لـ 11 مليونًا و637 ألف جنيه.

يذكر أن فيلم X مراتي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب نفسي متزوج من سيدة، ويكتشف بعد فترة طلاقها من مجرم خطير، ويقوم ببطولة العمل: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، خالد كمال، علي صبحي، وغيرهم من الفنانين، والعمل من إخراج معتز التوني، وتأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

وكانت آخر أعمال الفنان هشام ماجد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

وقال هشام ماجد في تصريح لـ الخليج 365: "أقدم شخصية دكتور يوسف بكر دكتور نفسانى، ومتزوج من سحر وعندهم ابن اسمه سليم، وبيدخل فى حياتهم حد يبوظ كل حاجة"، متابعا: "ما كنش فيه حاجة صعبة في التحضير للشخصية، أكثر من أن إنت بتحاول تبقى مقنع للمشاهد إنك دكتور نفسانى بجد، فتحاول تتكلم كلام يبان أن ده دكتور نفسانى، خاصة أن مصطلحاته مش مصطلحات شخص عادى".

وأضاف ماجد: "كلمت دكتور نفسانى سألته على شوية معلومات عن الشخصية ومصطلحاتها، خاصة أنه كان في مشهد في الفيلم محتاج اتأكد أنه بيحصل في الحقيقة أو لا، وأكيد المشاهدين هيشوفوا إن في شوية مبالغات مننا، بس في الاخر احنا نعمل فيلم كوميدى، مش المفروض كل حاجة تبقى مضبوطة أوى".

