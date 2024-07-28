شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد ملىء بالمشاعر.. مواجهة بسمة داود لزوجها فى مسلسل الوصفة السحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت اليوم الحلقة الـ38 من مسلسل الوصفة السحرية، وظهرت نهلة والتي تجسد دورها الفنانة بسمة داود في مشهد مواجهة مع زوجها "أمجد" إسلام جمال، بعد اكتشافها خيانته لها.

ويعد مشهد مواجهة نهلة لزوجها هو المشهد المنتظر لـ بسمة داود خلال حلقات العمل، حيث طالبها الجمهور خلال أكثر من حلقة أن تكون واعية أكثر من ذلك لاستفزازهم من عدم كشفها خيانة زوجها.

وقد ظهرت بسمة داود خلاله بشخصية أخرى مليئة بالمشاعر والبكاء والقوة، وعكست بسمة صورة الجمهور لها خلال حلقة اليوم بسبب رد فعلها على خيانة زوجها لها.

ويضم مسلسل الوصفة السحرية عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبد الغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

وعُرض مؤخرًا لبسمة داود على منصة Watch it مسلسل حكايات جروب الدفعة، بطولة النجوم: شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبة، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.