شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين الجديدة يروج لمسرحية "الشهرة" ببرومو تشويقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت الصفحة الرسمية لـ مهرجان العلمين الجديدة لمسرحية "الشهرة" للمخرج الكبير خالد جلال، والتي ستُعرض ضمن فعاليات النسخة الثانية للمهرجان، أيام 1 و 2 و3 أغسطس المقبل.

ونشرت صفحة مهرجان العلمين الجديدة برومو تشويقيا لمسرحية "الشهرة"، وعلقت على الفيديو قائلة: "الشهرة حلم ناس كتير، بس مش أي حد بيكون معاه مفتاح بوابة الشهرة".

وتابع المنشور: "المخرج الكبير خالد جلال، اللي أخرج مسرحيات كتير زي "قهوة سادة، أهلًا رمضان، آنستونا، مرسي عاوز كرسي، وغيرها من المسرحيات، ومكتشف أقوى النجوم".

استكمل المنشور: مع جيل جديد بيقدملنا حلم جديد في مسرحيته "الشهرة"، في عرض كوميدي استعراضي بيتقدم عدد من الشباب الموهوبين بحثًا عن فرص الالتحاق بمؤسسة فنية مرموقة، وبيخوضوا صراع طويل من أجل تحقيق حلم الشهرة".

واختتم المنشور: "ما تفوتوش عروض مسرحية الشهرة للمخرج الكبير خالد جلال، في النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة من 1 - 3 أغسطس، والحقوا تذاكركم دلوقتي وتعالوا نعيش حلم الشهرة والنجومية مع مكتشف أقوى النجوم".

ويأتى مهرجان العلمين الجديدة فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد المهرجان فعاليات متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة في مصر بما يسهم في دعم سياحة الطعام لأول مرة في الساحل.