شكرا لقرائتكم خبر عن يتطلع Deadpool & Wolverine لحصد 420 مليون دولار فى الافتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتطلع فيلم الحركة والفنتازيا Deadpool & Wolverine من شركة مارفل، إلى تحقيق إيرادات تصل لـ 420 مليون دولار في الافتتاحية الاولي للفيلم في دور العرض حول العالم حتى يوم الأحد المقبل، وفقًا للمؤشرات الأولية لشباك التذاكر بعد ان تجاوزت إيرادات الفيلم حتى يوم الجمعة الماضية 115.1 مليون دولار أمريكي محليًا و211.1 مليون دولار عالميًا.

ووفقاً لتقرير الإيرادات الذي نشرته صحيفة Deadline، فإن فيلم Deadpool & Wolverine في طريقه إلى تحقيق 195 مليون دولار أمريكي إلى 205 مليون دولار أمريكي في عطلة نهاية الأسبوع محليًا، حيث يعرض الفيلم الذي يقود بطولته كل من النجم العالمي رايان رينولدز والنجم العالمي هيو جاكمان الآن في 51 سوقًا عالمياً، مع ايرادات تقدر في الأيام الثلاثة الأولى الخارجية البالغة 115.1 مليون دولار أمريكي.

وكان قد كشف النجم العالمى هيو جاكمان أنه قبل دوره في فيلم Deadpool & Wolverine الجديد من إنتاج شركة مارفل دون إخبار وكيل أعماله، حيث تحدث جاكمان في أحدث مقابله معه عن كيف جاءت الفكرة المركزية للفيلم، والتى ترى أن النجم العالمى رايان رينولدز يجتمع مجددًا مع جاكمان بعد فيلم X-Men Origins: Wolverine لعام 2009، "مثل صاعقة البرق" بينما كان يقود السيارة.

وصرح جاكمان قائلا: "بعد فيلم 2009، أدركت فى أعماقى أننى أريد أن أشارك في فيلم جديد مع رينولدز، ومنذ أن رأيت فيلم Deadpool، قلت لنفسي: "هاتان الشخصيتان يجب أن يجتمعا معًا".