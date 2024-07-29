أحدث ظهور لـ ياسمين صبري في فرنسا.. والجمهور: "جورجينا الاصلية" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها من على متن "يخت" أثناء جولتها السياحية في مدينة موناكو الفرنسية.

ونشرت ياسمين مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "فورمولا 1 وقوارب موناكو".

وتفاعل رواد انستجرام مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "أحلى واحدة"، "جورجينا الأصلية"، نهر النيل الفرع الثاني"، القمر الطبيعي".



يذكر أن، آخر مشاركات الفنانة ياسمين صبري مسلسل "رحيل" والذي عُرض بموسم دراما رمضان 2024، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، بينهم: أحمد صلاح حسني ومحمد كيلاني.

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