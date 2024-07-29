أيتن عامر تثير الجدل وترتدي ملابس السجن: "إفراج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -معتز عباس:

أثارت الفنانة أيتن عامر الجدل بعد طرحها صورة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تظهر مرتدية ملابس السجن، مدون عليها كلمة "إفراج" عليها.

وتساءل المتابعين عن هذه الصورة، وهو الأمر الذي لم تكشفه أيتن عامر خلال البوستر التي نشرته.

وحققت النجمة أيتن عامر نجاحاً من خلال أغنياتها الأخيرة "مثيرة للجدل" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة.

"مثيرة للجدل" من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان نورهان البغدادى، ميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا، وتم تصويره فى دبى.

وشاركت أيتن عامر في دراما رمضان الماضية، من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" من بطولة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفى، عبدالله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، وغيرهم.

كما شاركت فى مسلسل "جودر" وشارك في البطولة كل من: ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوي، مجدي بدر، عابد عناني، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى.