بفستان كلاسيكي.. نسرين طافش تنشر صورًا من كواليس مسلسل "جوقة عزيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومتابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بإطلالة جديدة ومختلفة.

ونشرت "نسرين" صورًا من كواليس تصوير مسلسلها جوقة عزيزة، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "لا تحتاج إلى تعليق.. ملكة المسرح جوقة عزيزة"، في الإشارة إلى دورها في العمل الفني.

نالت الصور إعجاب الكثير من الجمهور، والتي ظهرت فيه نسرين مرتدية ملابس كلاسيكية مميزة.

ويحكي المسلسل عن امرأة نشأت في الحارة الشعبية وتمردت على المجتمع الذكوري في أواخر عشرينات القرن الماضي، وأنشأت أول مسرح باسمها في دمشق مثلت ورقصت ولقبت بملكة المسرح.

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش فيلم السيستم بطولة أحمد الفيشاوي وطارق لطفي وبسنت شوقي وقدمت من خلال شخصية عائشة.

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