أكرم حسني يهنئ أنغام على ألبوم "تيجي نسيب": "فرحان بالمشاركة في غنوتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان أكرم حسني، التهنئة للمطربة أنغام بعد طرحها ألبوم "تيجي نسيب"، على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

وكتب "أكرم"، منشورًا، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "ألف مبروك يا نغومة.. وألف مبروك لكل صناع ألبوم تيجي نسيب .. بفرح وبستني أغانيكي دايماً عشان دايما مختلفة واحساسك بيوصل عشان حقيقي، فرحان زيادة النهاردة إني شاركتك في غنوتين".

وطرحت المطربة أنغام رسميًا ألبومها الغنائي الجديد "تيجي نسيب" مساء اليوم الأحد، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

تعاونت أنغام مع الفنان أكرم حسني في ألبومها الجديد "تيجي نسيب" بتأليف أغنيتين من كلماته، وهما أغنية "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع حسن الشافعي، وأغنية خليك معاها، من ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي.

ويضم ألبوم أنغام الجديد "تيجي نسيب" 12 أغنية مختلفة، خاصة مع تعاونها مع عددًا من الشعراء والموزعين أبرزهم أمير طعيمة ونادر عبدالله وإيهاب عبدالواحد وحسن الشافعي، والملحنين تامر عاشور وطارق مدكور ونادر حمدي.

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