نانسي صلاح بملابس الإحرام وريم مصطفى أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

حلا شيحة

شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها، أحدث ظهور لها، على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلاً من متابعيها.

عنبة

شارك مطرب المهرجانات عنبة صورة لها أمام البحر أثناء استمتاعه بالعطلة الصيفية، ونشر الصور على حسابه بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

مروة أنور

شاركت الفنانة الشابة أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

منة فضالي

ظهرت الفنانة منة فضالي، بإطلالة جريئة ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وارتدت فستان جريء باللون الأحمر.

نانسي صلاح

أدت الفنانة الشابة نانسي صلاح مناسك العمرة بالمملكة العربية السعودية، ونشرت صور لها أثناء زيارتها للمسجد النبوي عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها مرتدية ملابس الإحرام.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأبيض.

ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الأزرق، ولاقت تفاعل متابعيها.

نور إيهاب

نشرت الفنانة نور إيهاب صورة جديدة لها، أثناء قضاء عطلتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت برفقة خطيبها.

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان، جمهورها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان باللون أسود.