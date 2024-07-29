بالفيديو.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث ظهور لها والجمهور يغازلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت المطربة هيفاء وهبي جمهورها ومحبيها، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، مرتدية فستان باللون الأبيض والأسود، منقوش بأزهار باللون الأحمر.

ونشرت "هيفاء"، مقطع فيديو، عبر حسابها على موقع "انستجرام"،وعلقت: "يمكنك أن تكون شخصًا جيدًا، بقلب لطيف وما زلت أقول لا".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو، وجاءت التعليقات، كالتالي: "لما تكون الوردة شايلة وردة تانية "، "بيلبقلك"، "أجمل فتاة على قيد الحياة"، "قمر بيروت"، "ياجمالك انتي"، "ملكة الجمال".

هيفاء وهبي شاركت مؤخرًا ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات المنتجات الغذائية وشاركها الحملة الفنان مصطفى غريب ولاقت نجاحًا كبيرًا.

كما شاركت بفعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان موازين الموسيقي في المغرب وسط نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي ووجهت الشكر لإدارة المهرجان قائلة: "أشعر بالفخر لاستضافتي واحتضاني في المملكة المغربية، شكرًا من قلبي على كل الحب والكرم اللي شفتهم من الشعب المغربي الغالي".

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