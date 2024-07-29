شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحي يستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد حمام العريس مع عمرو عبد الجليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد فتحى لفيلمه الجديد حمام العريس بمشاركة النجم عمرو عبد الجليل، لبدء تصوير العمل، الذى يقوم بإخراجه حسن صالح، حيث من المقرر البدء في تصويره الشهر المقبل عقب الانتهاء من كل تفاصيل العمل، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى.

وانتهى مؤخرًا فتحى من تصوير أحدث أفلامه "الميت ده بتاع مين"، والمقرر عرضه الفترة المقبلة، حيث دخل حاليًا غرف المونتاج والمكساج، ومن المقرر أن يعلن القائمون على العمل موعد طرحه عقب الانتهاء من كل تفاصيل الفيلم، والعمل من تأليف وإخراج محمد شيبة.

فيلم "الميت ده بتاع مين" بطولة أحمد فتحى، ويزو، إدوار، محمود حافظ، ندى موسي، فرح الزاهد، أوتاكا وآخرين والعمل من تأليف محمد شيبة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

تدور أحداث الفيلم حول قصة جثة تتحرك من مكان لمكان وطول الأحداث يتم اكتشاف من هى الجثة، وذلك في إطار كوميدي، ومن المقرر انتهاء صناع العمل التصوير قريباً وذلك لطرحه في السينما.

ويشارك أحمد فتحى في بطولة مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال، وياسمين رئيس، وأحمد بدير، ومجدى بدر، وعدد كبير من الفنانين، إخراج اسلام خيرى، وعرض في رمضان الماضى.